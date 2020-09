Calciomercato Milan, colpo Florentino: la richiesta del Benfica

Florentino Luis continua ad essere nei radar del Milan. I rossoneri lo considerano l’alternativa a Bakayoko

I prossimi giorni saranno quelli di Tiemoué Bakayoko. Il Milan proverà a chiudere, una volta per tutte, per il centrocampista francese. La trattativa con il Chelsea, nonostante il calciatore sia stato messo alla porta, non è per nulla facile e i rossoneri stanno valutando anche le alternative. Una di queste è certamente Florentino Luis.

Il portoghese classe 1999 è da tempo sul taccuino del Milan. Maldini e Massara hanno provato a portare il centrocampista in Italia nel corso del mercato invernale ma senza successo. Il calciatore continua a piacere e nei giorni scorsi c’è stato un incontro con il suo entourage. Secondo quanto riporta in Spagna, TodoFichajes, il Benfica valuta Florentino almeno 20 milioni di euro.

