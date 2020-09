Calciomercato Milan, UFFICIALE: nuovo attaccante dal Malmö

Continua a lavorare per il futuro il Milan che, dopo l’arrivo di Brahim Diaz, ha annunciato l’acquisto di Björklund: attaccante classe 2004 dal Malmo.

Il Milan sta lavorando con grande oculatezza sul mercato, tenendo sempre un occhio proiettato verso il futuro. Un piano d’azione che ha già portato in rossonero Brahim Diaz, anche se solamente in prestito secco dal Real Madrid, e che ha permesso di chiudere per Sandro Tonali. Dopo le prime parole di Brahim Diaz come nuovo giocatore del Milan, il ‘Diavolo’ ha annunciato ufficialmente un nuovo acquisto. Si tratta di Lukas Edvin Björklund, attaccante classe 2004 in arrivo dal Malmo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

I rossoneri hanno informato del nuovo innesto tramite un comunicato ufficiale e lo svedese ha espresso tutta la propria soddisfazione in un post su ‘Instagram’: “Sono felice e orgoglioso di firmare un contratto di 3 anni con il Milan! Non vedo l’ora di cominciare“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la mossa di Raiola

LEGGI ANCHE >>>Milan, affare Tonali: Cellino ‘bacchetta’ l’Inter