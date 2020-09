L’Inter sarebbe intenzionata a far valere il gentlemen agreement con il Genoa per Andrea Pinamonti, cercato anche dalla Juventus

Andrea Pinamonti è pronto a far ritorno all’Inter. L’attaccante classe 1999 non continuerà la sua avventura con il Genoa ma vestirà nuovamente la maglia nerazzurro. Il club nerazzurro – come riporta l’edizione di Genova della ‘Repubblica’, in edicola stamani – sarebbe intenzionato a far valere il gentlemen agreement per riprendersi il bomber, cresciuto nella Primavera.

La cifra che l’Inter verserà nelle casse dei liguri dovrebbe essere di 20 milioni di euro, 2 in più rispetto a quanto incassato nel giugno 2019. Sul quotidiano si legge inoltre che i nerazzurri avrebbero provato a ridiscutere l’accordo, cercando di inserire giocatori di gradimento al Genoa. Il futuro di Pinamonti era comunque già scritto al termine dell’ultima stagione, troppo alto, infatti, lo stipendio di 1,8 percepito dal bomber per le casse del Grifone. Pinamonti, nelle scorse settimane, è stato accostato anche alla Juventus.

