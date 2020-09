Potrebbe concludersi prossimamente l’avventura all’Inter di Radja Nainggolan, rientrato dal prestito al Cagliari in attesa di una nuova destinazione. Affare col Galatasaray

Mentre la dirigenza dell’Inter va a caccia di un nuovo centrocampista da regalare ad Antonio Conte, bisogna fare i conti anche col mercato in uscita. Tra le grane da risolvere anche quella legata al destino di Radja Nainggolan, rinato nell’ultima stagione in prestito al Cagliari. I sardi non sono riusciti però a trovare un accordo economico, e quindi il belga si è rimesso a disposizione dell’Inter in attesa di novità. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Nainggolan piace molto all’estero dove secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’ ci sarebbe molto forte l’interessamento del Galatasaray. Stando alla testata spagnola i passaggi per finalizzare la firma del mediano ex Cagliari sono sulla buona strada. L’accordo con l’Inter è infatti in chiusura con il calciatore che dovrebbe arrivare ad Istanbul per una cifra prossima al milione (prestito oneroso). Da parte sua Nainggolan diventerà uno dei più pagati della rosa turca con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione.

