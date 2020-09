Calciomercato, colpo Cagliari | Domani le visite mediche

Tutto fatto per l’arrivo di Gabriele Zappa al Cagliari. In programma domani le visite mediche del giocatore

Il Cagliari mette a segno un importante colpo in prospettiva. È fatta per l’arrivo in rossoblu di Gabriele Zappa, giovane laterale difensivo classe 1999 proveniente dal Pescara. Come riportato da ‘Sky Sport’, domani il giocatore con un passato nelle giovanili dell’Inter sosterrà le visite mediche di rito con il club sardo prima di firme e ufficialità. Nuovo rinforzo sulla fascia, dunque, per Eusebio Di Francesco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

