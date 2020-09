L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Manca sempre meno al ritorno del campionato di Serie A. Anche se ancora in pieno calciomercato, si iniziano già a delineare le favorite e le possibili sorprese della prossima stagione. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 58,3% dei votanti ha indicato il Milan di Pioli come la sorpresa Scudetto della prossima stagione. Seguono Napoli (19,4%) e Lazio (14,2%), mentre la Roma raccoglie solo l’8,1% delle preferenze. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

