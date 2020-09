Juventus, infortunio Ronaldo | UFFICIALE: non convocato per la Croazia!

Juventus in ansia per le condizioni di Cristiano Ronaldo. L’attaccante bianconero non è stato convocato per Portogallo-Croazia

Non arrivano buone notizie dal Portogallo per la Juventus di Andrea Pirlo. Cristiano Ronaldo, alle prese con un’infezione al dito del piede destro e sotto trattamento antibiotico da qualche giorno, salterà l’esordio in Nations League con la sua Nazionale. Il commissario tecnico Fernando Santos, infatti, ha deciso di non convocare il cinque volte Pallone d’Oro per la sfida di questa sera contro la Croazia. Le sue condizioni non sembrano preoccupare i bianconeri in vista della prima di campionato contro la Sampdoria, ma la situazione resta da monitorare. Ulteriori aggiornamenti sono dunque attesi nei prossimi giorni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

