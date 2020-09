È ufficiale il primo colpo del neopromosso Spezia. Il comunicato ufficiale della società

Jacopo Sala è un nuovo giocatore dello Spezia. Il club ligure ha annunciato l’arrivo del difensore 28enne ex Sampdoria e Spal. Si tratta del primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia in Serie A. Questo il comunicato della società neopromossa: “È ufficiale: la difesa aquilotta potrà contare su un innesto di esperienza per la prossima stagione. Dopo lo scorso campionato trascorso con la maglia della SPAL, Jacopo Sala ha sottoscritto un contratto biennale con le Aquile ed è il primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia Calcio in Serie A”.

Inoltre, il club fa sapere che il giocatore “è risultato negativo al primo giro di esami anti Covid-19 e già questo pomeriggio svolgerà il primo allenamento individuale, per poi aggregarsi ai compagni lunedì, dopo aver sostenuto il secondo giro di controlli, come stabilito dal protocollo sanitario”.

