Calciomercato, Di Francesco sul talento della Roma | Le ultime

Di Francesco sul talento della Roma, le ultime di calciomercato su Fazio

Prende vita il nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco. L’obiettivo come è rilanciarsi dopo una stagione nagativa chiusa con un esonero per il tecnico e un campionato anonimo per i sardi. L’ex allenatore della Roma, oltre a Nainggolan – per il quale si attendono nuovi contatti con l’Inter – potrebbe riabbracciare Federico Fazio, difensore argentino classe 1987: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Roma, Cagliari su Fazio: le ultime

Federico Fazio, riporta il ‘Corriere dello Sport’, continua a restare nel mirino del Cagliari, alla ricerca di un valido profilo per il reparto arretrato. Il giocatore è già stato allenato in passato da Di Francesco, che ne gradisce le caratteristiche. Novità si attendono dunque nelle prossime settimane.

