Occasione per la Serie A, l’ex Barcellona Marc Bartra potrebbe rappresentare un’opportunità per il Napoli

Un’occasione per la Serie A, in particolare per il Napoli. Nunzio Marchione, agente Fifa che collabora tra Spagna e Italia, ha parlato in diretta su Calciomercato.it della possibilità di vedere in azzurro Marc Bartra, come eventuale rimpiazzo di Kalidou Koulibaly o di Nikola Maksimovic. L’ex Barcellona potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per il club partenopeo.