Nuova amichevole per la Roma, che affronterà il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco a una settimana dall’esordio in campionato col Verona

La Serie A si avvicina alla prima giornata di campionato che si aprirà il 19 settembre con il match tra Fiorentina e Torino alle 18. A seguire in campo la prima big, con la Roma impegnata in casa dell’Hellas Verona alle 20.45. Dopo una stagione di alti e soprattutto bassi, i giallorossi devono partire subito alla grande per mettere nel mirino la Champions League.

La squadra di Fonseca si sta preparando a Trigoria, domani ci sarà la prima uscita stagionale contro la Sambenedettese di Montero (squadra di Serie C che ha sostituito il Benevento). Poi il 9 settembre sfida al Frosinone e, ora, l’annuncio di una nuova amichevole. Sabato 12 settembre, infatti, a sette giorni dall’esordio con il Verona alle 18 la Roma volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco. Sarà il primo incrocio tra i giallorossi e il tecnico abruzzese dopo l’esonero di un anno e mezzo fa, dal momento che l’addio alla Samp lo scorso anno era avvenuto prima di affrontare la Roma.