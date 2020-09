Juventus, Santos ‘spaventa’: “Infortunio Ronaldo non passa in 2-3 giorni”

Cristiano Ronaldo è ancora fermo ai box dopo l’infezione al piede: il commissario tecnico del Portogallo parla del suo infortunio

“Non mi sembra un infortunio che passa in due-tre giorni”. E’ Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, a far ‘spaventare’ la Juventus parlando del problema al piede accusato da Cristiano Ronaldo. Un’infezione che ha costretto il numero 7 bianconero a un ciclo di antibiotici e che, al momento, mette in dubbio la sua presenza domani sera contro la Croazia.

“Si, è in dubbio. Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione. E’ stata trattata con antibiotici: oggi va meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione. Sicuramente domani non potrà essere al 100%: non è un infortunio che guarisce in 2-3 giorni”.