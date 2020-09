La Juventus continua ad inseguire Dzeko per l’attacco. Se dovesse sfumare la destinazione bianconera, spunta l’ipotesi Premier League per il bosniaco

Sono ore decisive per il possibile trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. Cessione che è vincolata però sempre al passaggio di Milik alla Roma, con il Napoli che sarebbe adesso più disponibile a trovare un accordo per il polacco. Dal ritiro della sua nazionale il capitano bosniaco intanto ha dribblato ieri l’argomento mercato, con il suo futuro e l’eventuale sbarco alla corte di Pirlo che si deciderà nei prossimi giorni.

Juventus, colpo Dzeko: ipotesi Newcastle

La Juventus intanto prosegue parallelamente nella trattativa per Suarez dal Barcellona, altro profilo caldo nei radar della dirigenza della Continassa per rinforzare l’attacco e sostituire Higuain. Se a spuntarla fosse proprio l’uruguaiano, potrebbe cambiare a sorpresa il destino di Dzeko come rivela a ‘Radio Radio’ Francesco Di Giovambattista: “Se dovesse saltare l’affare con la Juve, per Dzeko non si esclude nemmeno la Premier League. Magari un club come il Newcastle, la città non è Roma, ma per convincerlo possono dirgli che lì giocava Shearer”, ha sottolineato il giornalista. La telenovela continua: il futuro di Dzeko può regalare ancora delle nuove sorprese.

