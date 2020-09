Dopo l’esclusione di Tonali e il ko di Bernardeschi, Roberto Mancini deve fare i conti con un altro infortunio: forfait contro Bosnia e Olanda

Non ci sarà contro Bosnia e Olanda. La prima convocazione in Nazionale per Alessandro Bastoni non è stata fortunata: infortunio e forfait obbligatorio per il centrale dell’Inter che lascia il ritiro azzurro e torna a Milano dove continuerà il recupero in vista dell’inizio del campionato.

“Il calciatore Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi – . Il difensore dell’Inter sta facendo rientro al club di appartenenza per le cure del caso”.

Bastoni è il terzo dei convocati di Mancini che non sarà disponibile per il doppio impegno di Nations League. Escluso Tonali dallo stesso commissario tecnico, gli azzurri hanno dovuto poi rinunciare a Federico Bernardeschi. Lo juventino è stato vittima di un problema fisico che lo terrà fuori dai giochi almeno un paio di settimane.