Italia-Bosnia, Chiellini fuori: colpa di un errore… di stampa!

Incredibile a Firenze poco prima di Italia-Bosnia: Mancini costretto a cambiare la formazione, lasciando fuori Chiellini, per un errore di stampa

Grande sorpresa poco prima del fischio d’inizio di Italia-Bosnia nel leggere la formazione scelta da Roberto Mancini. Contrariamente alle attese, infatti, il capitano Giorgio Chiellini non compariva nell’undici titolare dove c’era invece Acerbi. Una modifica che sarebbe dovuta ad un incredibile errore nella distinta ufficiale presentata alla Uefa.

Nel compilare la formazione titolare consegnata ufficialmente, infatti, lo staff azzurro ha inserito per sbaglio il difensore della Lazio. A quel punto da regolamento non era possibile modificare lo schieramento, se non escludendo completamente Acerbi dalla partita, come se si fosse infortunato. Una ipotesi che Mancini non ha voluto prendere in considerazione, preferendo puntare sull’ex Sassuolo e lasciando in panchina Chiellini.