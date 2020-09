Calciomercato Roma, non solo Smalling: rispunta Mandi

Ritorno di fiamma dei giallorossi per l’eclettico difensore franco-algerino del Betis. Tanta la concorrenza

Come vi abbiamo anticipato ieri, la Roma è sempre più vicina a chiudere il ritorno di Smalling dal Manchester United. Ma il centrale inglese potrebbe non essere l’unico rinforzo per il reparto arretrato giallorosso in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da diverse fonti spagnole, ci sarebbe un ritorno di fiamma del club capitolino per Aissa Mandi, eclettico difensore algerino con passaporto francese che può giocare sia al centro che come terzino. Seguito sin dai tempi in cui giocava nel Reims, adesso milita nel Betis, che valuta il suo cartellino 10-12 milioni di euro. La Roma, in ogni caso, dovrà fare i conti con una folta concorrenza: dal Liverpool al West Ham, passando per il Nizza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, non solo Juve: destinazione clamorosa per Dzeko