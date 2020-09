Calciomercato, Ramadani a Milano: svolta Koulibaly e non solo

Il noto agente Fali Ramadani è a Milano. Tanti i nomi in ballo: attenzione al futuro di Koulibaly ma non solo

Estate calda per Fali Ramadani. Il noto agente è a Milano per sbloccare diverse trattative, che riguardano i suoi assistiti. Tra le situazioni più scottanti c’è certamente quella legata a Koulibaly.

Come raccontato su Calciomercato.it, si terrà un incontro tra Ramadani ed Aurelio De Laurentiis: l’agente chiederà un dentro o fuori al numero uno del Napoli riportando l’offerta di 70 Milioni da parte del Manchester City. Il meeting, ovviamente. servirà anche per fare il punto su Maksimovic e il suo possibile rinnovo. Restando sempre in orbita Napoli, attenzione alla situazione legata ad Under, per il quale c’è da discutere del contratto, che rientrerebbe nel possibile scambio con Milik.

Calciomercato, Ramadani a Milano per Chiesa

Ma l’agenda di Ramadani è davvero ricca di incontri. Il procuratore, molto vicino alla famiglia Chiesa, è a Milano anche per cercare di sbloccare la situazione legata all’attaccante che vuole lasciare la Fiorentina.

Non è da escludere, poi, un nuovo incontro con il Milan: con i rossoneri c’è da ultimare l’acquisto di Rebic – attualmente solo in prestito dall’Eintracht – e aggiornarsi su altri profili che sono in orbita Milan come Milenkovic, per il quale c’è da superare l’ostacolo Fiorentina, e Jovic, nome che non è mai tramontato.

