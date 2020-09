Calciomercato, nuovo colpo di scena Messi: l’annuncio dall’Argentina

Doppio comunicato oggi nell’affaire Lionel Messi ma intanto dall’Argentina arriva la notizia: decisione presa sul futuro

Va via, no resta, invece lascia. Il futuro di Lionel Messi è una vera telenovela e non poteva essere altrimenti visto che si parla di uno dei fuoriclasse del calcio moderno e di uno dei club più potenti al mondo. La guerra, tutt’altro che fredda, tra l’argentino e il Barcellona potrebbe avere come epilogo una… tregua armata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo di scena: Conte spiazza l’Inter

Nonostante il comunicato di oggi di Jorge Messi, in cui il papà-agente della Pulce escludeva la validità della clausola da 700 milioni, e la risposta immediata della Liga, con una nota in cui si confermava invece l’esistenza di questa clausola, dall’Argentina arriva la notizia della decisione del numero 10 blaugrana. E’ ‘tycsports.com’, portale molto ben informato sulle vicende di Messi, a lanciare la nuova bomba: Lionel Messi ha deciso di restare al Barcellona, evitando una guerra con il club, e andando via poi nell’estate del 2021. Una ipotesi che circolava già da ieri, ma che aveva un po’ perso consistenza dopo il botta e risposta con la lega spagnola. Ora il rilancio: Messi resta fino al 2021 al Barcellona con buona pace di Manchester City, Psg, ma anche Inter e Juventus, che sognavano il colpo storico.