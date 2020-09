Calciomercato Lazio, Inzaghi: “Promesso rinforzi per stagione fantastica”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato del mercato e degli obiettivi della società per la prossima stagione

“La società mi ha promesso rinforzi per una stagione fantastica”. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha fatto il punto anche sul calciomercato del club biancoceleste. L’allenatore ha spiegato che “serve fare tesoro dello scorso anno visto che sarà una stagione molto difficile”. Inoltre ha affermato che “mi sono stati promessi diversi acquisti” per fare in modo che la prossima stagione della Lazio “sia fantastica”.

Sugli obiettivi, da Fares a Mariqi, Inzaghi ha spiegato: “Ne stiamo parlando. Questi due sono profili che interessano, poi c’è il mercato. Ci faremo trovare pronti”. In ultima, una frase anche sul nuovo acquisto Reina: “L’ho voluto insieme alla società. Come ho chiesto rinforzi in altre posizioni, l’ho chiesto anche in porta perché bisogna essere pronti in ogni reparto”.