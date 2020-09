Calciomercato Juventus, Zidane non lo cede: ecco perché

La Juventus sogna il colpo Isco, ma dalla Spagna assicurano che Zidane non è intenzionato a lasciarlo partire

Da quando Andrea Pirlo si è insediato sulla panchina della Juventus, uno dei primi nomi accostati al club bianconero è stato quello di Isco. Lo spagnolo, di cui il tecnico juventino è un grande estimatore, non sembra però destinato a lasciare il Real Madrid.

Lo assicurano dalla Spagna, con Zidane che non sarebbe affatto intenzionato a privarsi di lui. Come sottolinea ‘Defensa Central’, l’allenatore francese ha grande fiducia nelle qualità dell’ex Malaga e sa che può rivelarsi decisamente prezioso nel corso della stagione. Difficile poi che in casa madridista possano arrivare colpi di rilievo e quindi sarà importante non cedere giocatori di alto livello. Zidane sembra poi soddisfatto dall’atteggiamento mostrato da Isco in allenamento: il giocatore sta dimostrando grande voglia e punta a convincere il tecnico. Un atteggiamento graditissimo dall’allenatore francese, che sembra dunque intenzionato a puntare fortemente su di lui. Ecco dunque che le speranze per la Juventus sembrano affievolirsi.

