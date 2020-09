Prosegue la telenovela legata al futuro di Suarez. Secondo ‘Don Balon’, oltre alla Juventus anche il Real Madrid potrebbe farsi sotto per l’uruguaiano

La Juventus lavora su due tavoli per l’attacco. Da una parte Edin Dzeko, dall’altra Luis Suarez. Il club bianconero è in pressing sull’attaccante uruguaiano se non dovesse sbloccarsi l’affare per il bosniaco, che vede coinvolte anche Roma e Napoli per il trasferimento di Milik nella Capitale. Trovare l’accordo con il ‘Pistolero’ per l’ingaggio non sarebbe un problema, mentre rimane il nodo legato alla risoluzione del contratto con il Barcellona oltre alla faccenda passaporto.

Juventus, spunta anche il Real Madrid per Suarez

Della situazione potrebbe approfittarne così il Real Madrid, che oltre a Cavani guarda con attenzione pure agli scenari sul connazionale secondo il portale ‘Don Balon’. Florentino Perez vorrebbe regalare un colpo di caratura mondiale a Zidane per il reparto offensivo, facendo felici anche tifosi e soci. Il profilo di Suarez per caratteristiche, esperienza e cifra tecnica andrebbe a soddisfare tutti i requisiti richiesti per l’approdo alla ‘Casa Blanca’, oltre a rifilare uno sgarbo storico agli acerrimi rivali del Barcellona alle prese anche con la telenovela legata futuro di Messi.

