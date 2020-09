Come anticipato da CM.IT, la Juventus è tornata a contattare Edinson Cavani per il proprio attacco: non si spegne la pista del ‘Matador’ per i bianconeri.

Si complica sempre di più la corsa per il prossimo numero ‘9’ della Juventus. Al rebus, ora, sembra essersi aggiunto di nuovo anche il Edinson Cavani. Come anticipato da ‘Calciomercato.it’, i bianconeri avrebbero avuto dei nuovi contatti con il ‘Matador’ per sondare il terreno. ‘Madama’ si starebbe informando con l’entourage dell’uruguaiano riguardo alla sua disponibilità ed alla fattibilità economica dell’operazione. La Juventus starebbe riscontrando delle difficoltà con la Roma per riuscire ad arrivare ad Edin Dzeko, che sembra rimanere comunque il preferito di Andrea Pirlo, e anche per Suarez la situazione pare complicata.

Il ‘Pistolero’ non ha ancora un accordo col Barcellona per liberarsi a parametro zero e, soprattutto, ottenere il passaporto comunitario rischia di essere più difficile del previsto. Per questo motivo, come confermato anche da ‘Sky Sport’, la Juventus è tornata a battere la pista relativa a Cavani.

