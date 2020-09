Napoli, De Laurentiis: “Campionato falsato. Che idiozia della Uefa”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul prossimo campionato, la Uefa e Gennaro Gattuso: le sue parole

Intervistato da ‘Tutti in ritiro’ su ‘Canale 21’, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a 360°: da Gattuso al prossimo campionato, passando per la Uefa e le nazionali. Oltre alle questioni Milik e Koulibaly, il patron azzurro ha parlato così della Serie A e di Gattuso: “Questo è un campionato falsato. Vediamo cosa accadrà quest’anno, perché se si dovesse riaccendere un focolaio di Covid e dovesse di nuovo fermarsi tutto non è possibile fare alcuna valutazione. Credo che Gattuso sia l’uomo giusto per il Napoli poi bisogna anche vedere le situazioni come si sviluppano”.

Anche perché c’è una crisi economica con cui fare i conti: “Ci sono 18 squadre di Serie A che hanno complessivamente 4 miliardi di debiti. Finché non saniamo questo problema rischia di saltare il banco, e perciò è inutile fare previsioni”.

De Laurentiis torna ad attaccare la Uefa per le convocazioni per le Nazionali: “Questa è una grande idiozia della Uefa: ma come, c’è il Covid, non si può andare all’estero e tu mi mandi 13 calciatori fuori dall’Italia? E cosa facciamo se qualcuno torna e deve andare in quarantena? Come ricominciamo il campionato il 20 settembre? A me sembra ‘a pazziella ‘mmane e’ criature”.