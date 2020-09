Infortunio in Nazionale per de Vrij. Il difensore olandese dell’Inter salterà anche la gara di Nations League contro l’Italia

Tegola per Antonio Conte. Infortunio con l’Olanda per Stefan de Vrij, che ha quindi lasciato il ritiro della sua nazionale nelle scorse ore per far ritorno a Milano e sottoporsi a tutte le cure del caso. Il difensore nerazzurro ha rimediato un infortunio durante l’ultima seduta di allenamento e, come comunicato dalla federazione olandese, non sarà disponibile per le gare di Nations League contro Polonia e Italia.

Il nuovo Ct Lodeweges non ha chiamato nessuno in sostituzione di de Vrij per le prossime due sfide. Conte spera di recuperare in tempo l’ex Lazio per l’esordio stagionale in campionato del 27 settembre contro la Fiorentina.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, conto alla rovescia per Vidal: il cileno si avvicina

Calciomercato Inter, Vidal fa fuori Eriksen | Via libera: addio da 50 milioni