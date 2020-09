Riparte la Nations League e, per la prima giornata del gruppo 4 della League A, in programma c’è il big match tra la Germania e la Spagna

Ritornano in campo le Nazionali e, per la prima giornata della Nations League, la Germania ospita la Spagna per il gruppo 4 della League A. I tedeschi di Joachim Löw, avevano conquistato tre vittorie consecutive negli ultimi incontri prima dello stop a causa del Covid-19. Di contro, per le ‘Furie Rosse’ c’è da registrare il grande ritorno in panchina di Luis Enrique, dopo la tragedia familiare che lo ha colpito lo scorso anno. Calciomercato.it vi offre la cronaca della sfida della ‘Mercedes-Benz Arena’ di Stoccarda.

FORMAZIONI UFFICIALI

Germania 4-2-3-1: Trapp; Kehrer, Sule, Rudiger, Gosens; Emre Can, Kroos, Draxler, Gundogan, Sané; Werner

Spagna 4-3-3: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gaya; Fabian Ruiz, Sergio Busquets, Thiago Alcantara; Jesus Navas, Rodrigo, Ferran Torres.