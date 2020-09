Domani sera Italia-Bosnia, prima gara della nuova edizione di Nations League: la conferenza alla vigilia di Roberto Mancini

Roberto Mancini parla in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Bosnia, prima gara della Nations League in programma domani sera a Firenze. Il commissario tecnico affronterà tutti i temi riguardanti il ritorno in campo dopo mesi di stop. Calciomercato.it ha seguito per voi in diretta le parole di Mancini.

“Vogliamo ripartire come abbiamo interrotto dieci mesi fa e speriamo che la gente continui a seguirci. Finora abbiamo fatto bene ma possiamo ancora migliorare da tutti i punti di vista: lavoriamo per crescere ogni giorno”.

Mancini non vuole sottovalutare la Nations League che potrebbe risultare importante anche per in sorteggi Mondiali: “Teniamo molto alla Nations League: da quando guido la Nazionale abbiamo recuperato 12 posizioni nel ranking Fifa. L’obiettivo è restare nelle prime dieci, evitando rischi per i gironi del Mondiale. Ma teniamo alla Nations League anche perché le fasi finali si giocheranno in Italia”.