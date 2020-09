Calciomercato Roma, Friedkin: “Vogliamo vincere ma serve pazienza”

Il nuovo numero uno della Roma, Dan Friedkin ha parlato del futuro e delle ambizioni del club giallorosso. Le dichiarazioni

La Roma è passata ufficialmente da James Pallotta al nuovo gruppo americano e si prepara quindi ad un nuovo corso con Dan Friedkin che attraverso il sito ufficiale del club ha ammesso: “Lo diciamo senza mezzi termini: condividiamo questa ambizione con i tifosi e vogliamo vincere. Ma abbiamo bisogno di pazienza: i campioni non vengono costruiti dall’oggi al domani. Promettiamo di lavorare duro, in modo intelligente e strategico e di impegnarci al cento per cento con l’AS Roma. Abbiamo intenzione di ascoltare molto, cosa che abbiamo già fatto, e quello che abbiamo sentito finora è che i tifosi vogliono tre cose: una squadra di cui essere orgogliosi, un club che apprezzi, comprenda e condivida la loro passione e una proprietà che sia allo stesso tempo presente e onesta”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sul mercato Friedkin ha poi continuato: “Comprendiamo perfettamente che i tifosi e i media siano all’incessante ricerca di notizie su ciò che sta accadendo, è normale nel mondo del calcio, ma il nostro modo di lavorare è diverso. È più importante lavorare che parlare. Quando il Club avrà qualcosa di concreto da dire, che si tratti di un nuovo acquisto, di un nuovo incarico o altro, allora si farà sentire”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, offerte per Mirante ma la Roma ha un piano: le ultime CM.IT

Calciomercato Roma, Napoli in pressing per Veretout: la richiesta giallorossa