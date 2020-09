Brozovic e Perisic inseparabili nel ritiro della Croazia. L’attaccante esterno punta a tornare al Bayern Monaco e potrebbe convincere il connazionale a seguirlo

Marcelo Brozovic e Ivan Perisic inseparabili in Nazionale. I due croati si sono ritrovati nel ritiro della propria selezione ed entrambi sono investiti dalle voci di mercato sul loro futuro. Il Bayern Monaco preme per il ritorno alla corte di Flick di Perisic, che senza l’accordo tra le due società è tornato per il momento nella rosa di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, prima offerta per Perisic | I dettagli

Visualizza questo post su Instagram 🐓Kokica🐓 ne moze bez mene 🤪🇭🇷 Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic) in data: 2 Set 2020 alle ore 1:23 PDT

Brozovic invece non è più un incedibile per Marotta e lo stesso allenatore salentino e di fronte ad un’offerta allettante verrebbe sacrificato dalla dirigenza nerazzurra. L’amicizia tra i due potrebbe anche spingere il centrocampista ex Dinamo Zagabria al Bayern, con Perisic che cercherebbe di convincerlo ad accettare la destinazione bavarese. Sicuramente i due croati conservano sempre un’ottima intesa anche fuori dal campo, come dimostra il simpatico post su Instagram di Brozovic che li ritrae insieme: “Non può fare a meno di me”, si legge sul profilo social di ‘Brozo’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal fa fuori Eriksen | Via libera: addio da 50 milioni