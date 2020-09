Calciomercato Inter, colpo Kolarov: ecco quando sarà ufficiale

Calciomercato Inter, ormai fatta per l’arrivo di Kolarov: affare in via di definizione, i nerazzurri si preparano all’annuncio ufficiale

L’Inter si prepara ad abbracciare Kolarov, in arrivo tra qualche giorno. Ormai tutto fatto tra i nerazzurri e il giocatore e tra i nerazzurri e la Roma. Contratto biennale (un anno più opzione per il secondo) per il serbo a 3 milioni a stagione, 1,5 milioni circa ai giallorossi come indennizzo. Per l’annuncio, come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, bisognerà attendere soltanto il ritorno del laterale mancino (anche se Conte lo utilizzerà anche se non soprattutto nella difesa a 3) dagli impegni con la sua nazionale. Visite mediche forse già lunedì, al massimo entro martedì.

