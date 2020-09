Incontro tra l’Inter e gli agenti di Bastoni: obiettivo blindare il giovane difensore oltre il 2023

L’Inter è la lavoro sul mercato in entrata e in uscita in questa sessione estiva. Ma non solo. Il club nerazzurro sta discutendo anche del rinnovo di Alessandro Bastoni e nelle scorse ore si è registrato anche un incontro in sede con l’entourage del giovane difensore per prolungare il contratto in scadenza nel 2023.

Oltre a Bastoni, esploso sotto la guida Conte, con gli stessi agenti si è parlato anche del futuro di Darmian: stando a ‘Sky Sport’, il club nerazzurro manterrà l’accordo per rilevare dal Parma l’ex Manchester United.

