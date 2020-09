Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha commentato il calendario della prossima stagione di Serie A: ecco le sue dichiarazioni

Reso noto stamattina il calendario della prossima Serie A. Per la Juventus campione d’Italia debutto in casa contro la Sampdoria, proprio contro l’avversaria contro cui i bianconeri hanno conquistato lo scudetto a fine luglio. Il tecnico bianconero Pirlo ha così commentato sul canale Twitter della società: “Finalmente sappiamo da dove iniziamo. Alla prima giornata è uscita una squadra genovese, la Sampdoria, come ipotizzavamo col mio staff. Siamo contenti di iniziare in casa, speriamo che ci sia il nostro pubblico. Non vediamo l’ora di iniziare. Inutile analizzare partita per partita, sappiamo di dover incontrare tutti e che saranno gare difficili per arrivare fino in fondo”.

«Adesso sappiamo da dove iniziamo, siamo felici di partire da casa; non vediamo l’ora!»

Coach @Pirlo_Official commenta così il calendario della @SerieA

🗣🎙⬇ pic.twitter.com/X8KOEAFE07 — JuventusFC (@juventusfc) September 2, 2020

