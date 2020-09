Calciomercato, UFFICIALE: van de Beek è del Manchester United, le cifre

È ufficiale l’acquisto di Donny van de Beek da parte del Manchester United, che lo preleva dall’Ajax

Nelle ultime ore le visite mediche, oggi l’ufficialità. Donny van de Beek è un nuovo giocatore del Manchester United. L’ormai ex stella dell’Ajax ha firmato un contratto di 5 anni con un’opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione. Classe ’97, dopo la crescita nel settore giovanile dei lancieri e l’exploit della Champions League dello scorso anno, arriva il trasferimento della vita. L’Ajax conferma le cifre anticipate da Calciomercato.it: 39 milioni più bonus fino a 44.

Sul sito ufficiale dei Red Devils anche le prime parole di van de Beek, in passato accostato con insistenza anche all’Inter: “Non posso che iniziare dicendo quanto questa opportunità sia incredibile, di essere in un club con una storia meravigliosa. Poi voglio ringraziare tutti all’Ajax, sono cresciuto lì e avrò sempre un legame speciale con la società. Sono pronto per questo passo della mia carriera e giocare al livello più alto, non c’è niente di meglio per questo del Manchester United. Qui ci sono i centrocampisti più forti del mondo e posso imparare molto. Ho parlato con Solskjaer della sua visione di gioco e la direzione in cui sta andando lo United”.