Il nome di Luis Suarez continua ad infiammare il calciomercato della Juventus. Le ultime sull’attaccante in uscita da Barcellona

Continuano a rincorrersi rumors e indiscrezioni di calciomercato intorno al nome di Luis Suarez. Anche l’attaccante uruguaiano è in uscita dal Barcellona e – come raccontato negli ultimi giorni da Calciomercato.it – vuole liberarsi gratis a fronte di una cospicua buonuscita. Nelle ultime ore si è inoltre parlato di un’intesa vicina con la Juventus, notizia che trova conferme soprattutto in Spagna. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, Suarez potrebbe essere della Juventus già nelle prossime ore. Il portale riferisce di una trattativa molto avanzata e accordi economici chiusi e che mancherebbero ormai solo le firme sui contratti. Ecco le ultime sul futuro del 33enne.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-Vidal: la posizione del Barcellona | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Suarez

Tuttavia, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i tempi per il colpo Suarez non sono così immediati: la trattativa per la rescissione con il Barcellona, infatti, è al momento in stand-by, con il club catalano che è concentrato nel risolvere il caso Messi. Pirlo, dal canto suo, ha fretta di avere a disposizione il nuovo attaccante ed anche per questo motivo la Juventus potrebbe presto accelerare per Dzeko. L’operazione Suarez, insomma, non sembra così imminente. Staremo a vedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma: ecco cosa manca | Le ultime di CM.IT