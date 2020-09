Calciomercato Juventus, sprint Psg per Bellerin

Il Psg si fa avanti per Hector Bellerin, terzino spagnolo dell’Arsenal che piace anche a Juventus e Bayern Monaco: le cifre

Per Hector Bellerin la concorrenza diventa agguerrita. Se la Juventus è data da tempo sulle tracce del terzino spagnolo dell’Arsenal, il Psg si è mosso in maniera concretamente. Come riferisce ‘Daily Mail’, dalla Francia sarebbe arrivata un’offerta da circa 35 milioni di euro per il 25enne ex Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo ha fretta: cifre e difficoltà del colpo Luis Suarez | Ultime CM.IT

Una proposta che per il momento non ha fatto breccia nei ‘Gunners’ che vorrebbero trattenere il calciatore almeno per un’altra stagione. In realtà a Londra sono però tentati dalla possibilità di ricavare un bel gruzzoletto da poi reinvestire sul mercato dove sono già arrivati Willian a parametro zero e Gabriel dal Lille.