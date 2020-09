Il calciomercato della Juventus si scalda, non solo per il bomber e il duello Dzeko-Suarez: resta in piedi un altro colpo a centrocampo

La Juventus è impegnata con le trattative che riguardano l’attacco. Oltre all’addio di Higuain, Dzeko e Suarez rappresentano i due nomi più caldi su cui i bianconeri stanno spingendo. Il bosniaco attende di essere liberato dalla Roma dopo l’acquisto di Milik, l’uruguaiano dal Barcellona con tanto di buonuscita milionaria. Non solo, perché Andrea Pirlo affiderà grande importanza anche al centrocampo.

Calciomercato Juventus, De Paul mette in stand-by il Leeds: preferisce i bianconeri

In mediana è arrivato già McKennie, oltre ad Arthur – presentato ufficialmente oggi – ma i colpi potrebbero non essere finiti. Sfumato Vidal (non ci sono più slot extracomunitari a disposizione), tra i giocatori osservati c’era anche Rodrigo De Paul. Il numero 10 dell’Udinese è pronto per il grande salto, è stato già vicino all’addio a gennaio. Per la Juventus sarebbe un colpo di sicuro affidamento per conoscenza della Serie A e duttilità.

Nei giorni scorsi, però, il Leeds neopromosso di Marcelo Bielsa è avanzato a grandi passi per l’acquisto dell’argentino. L’operazione sembrava destinata a un esito positivo, ma secondo ‘Il Messaggero Veneto’, De Paul continua a preferire la Juventus. Il club inglese poteva chiudere in questi giorni, ma il giocatore ha messo in cima ai suoi desideri i bianconeri, quelli di Torino. Ora resta da valutare se la trattativa con il Leeds potrà saltare, o si attenderà la decisione dell’argentino e, soprattutto, della Juventus.