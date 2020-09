Gianluca Lapadula è un nuovo attaccante del Benevento. Colpo per i giallorossi di Filippo Inzaghi che hanno reso il tutto ufficiale questa sera

Colpo in attacco per il Benevento neo promosso che regala a Filippo Inzaghi Gianluca Lapadula, centravanti ex Milan e Lecce che arriva dal Genoa dopo l’avventura in Puglia. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato lo stesso club sannita questa sera con un comunicato sul proprio sito: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2023“.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Benevento, nuovo colpo in avanti: Inzaghi esulta

Calciomercato Benevento, UFFICIALE: colpo dal Belgio