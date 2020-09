Juventus, Pirlo discute la tesi | Ulivieri: “Se pronuncia una frase lo boccio”

Pirlo discute la tesi per diventare allenatore di Serie A, Ulivieri ‘avverte’ il tecnico della Juventus

Andrea Pirlo sta per diventare allenatore di Serie A a tutti gli effetti. Il tecnico della Juventus ieri ha depositato la tesi e il 14 settembre la discuterà davanti alla commissione di Coverciano. Renzo Ulivieri, suo relatore, presidente dell’Assoallenatori e anima del Master, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Si presenti preparato, soprattutto al mio esame. Scherzi a parte: certo che sì, è stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è uno scienzato del pallone – spiega Ulivieri a ‘Tuttosport’ – Credo che Sarri e Pirlo abbiano concezioni di calcio molto diverse. Il che non vuole dire una migliore dell’altra, solo diverse. Molto diverse”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Ulivieri ha anche avvertito il suo allievo: “Errori da non fare? Iniziare un discorso dicendo: “il mio calcio”. Quelli che pronunciano quella frase li boccio! Il “mio calcio” non esiste. Esiste il calcio migliore che posso fare con i giocatori a disposizione, sfruttandoli al meglio. Gli allenatori con carriere lunghe sono quelli che se stanno cercando di salvarsi in Serie C non si mettono a fare il Barcellona, ma comprendono il contesto e agiscono di conseguenza. Ma Pirlo questo lo sa benissimo”.

