Italia, Bastoni: “Ho studiato Chiellini, qui grazie a Conte e all’Inter”

Italia, Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa: parole di elogio nei confronti di Giorgio Chiellini, ma anche dell’Inter e di Antonio Conte

“Ringrazio Chiellini. Ho studiato i suoi movimenti nella difesa a tre della Juventus di Conte dato che è mancino come me. Sentirsi dire queste cose da lui, che è il capitano ed è in nazionale da 15 anni, è un onore”. Sono dedicate a Giorgio Chiellini le prime parole di Alessandro Bastoni a Coverciano al momento della conferenza stampa. Il giovane centrale ha ringraziato il capitano azzurro per gli elogi spesi nei suoi confronti nella conferenza di ieri.

Bastoni però ha voluto ringraziare anche l’Inter ed Antonio Conte: “Questa stagione è stata fantastica per me. A Parma sono cresciuto tanto, ma giocare a Milano è stata un’altra cosa. Se sono qui devo ringraziare l’Inter e mister Conte. In pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ventenne in Serie A in una squadra tanto importante. Il fatto poi di essere qui con altri cinque giocatori dell’Inter mi rende davvero felice”. Infine sulle fonti d’ispirazione: “Chiellini sicuramente, ma anche Bonucci, per il suo modo di impostare. L’Italia? Prima che giocatori siamo tifosi e siamo tutti uniti dal tifo per la maglia azzurra e indossarla è bellissimo”.

