I dati del bollettino del 1 settembre sul coronavirus: nuovo calo dei contagi, mentre aumentano le terapie intensive

Calano i contagi nel bollettino sul coronavirus del 1 settembre. Sono 978 i nuovi positivi di oggi, cifra inferiore rispetto a ieri (-18), che si conferma sotto quota mille. In totale i casi da inizio emergenza salgono a 270.189, mentre i casi attuali sono 26.765 con una crescita di 676 unità rispetto a ieri. Salgono i morti: sono 8 per un totale di 35.491 decessi. I guariti salgono di 291 casi e raggiungono quota 207.189. Da segnalare la crescita del numero di tamponi: oggi sono stati 81.050 contro i 58mila di ieri.

Crescono, purtroppo, i malati ricoverati in terapia intensiva: sono 107, 13 in più rispetto a ieri. I ricoverati totali sono 1380, con una crescita di 92 unità rispetto a ieri. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia torna ad essere quella con il maggior numero di nuovi positivi: 242. Calano i nuovi contagi in Campania, nelle ultime 24 ore sono stati 102.