Il futuro di Nikola Kalinic è momentaneamente in stand-by, tra le offerte turche e un clamoroso ritorno

Nikola Kalinic arriva dall’ennesima stagione deludente, condizionato anche dai tanti infortuni. Con la Roma poche presenze all’attivo, soprattutto da titolare, 15 in campionato con 5 gol. Difficile sostituire uno come Dzeko, ma i giallorossi hanno comunque deciso di rispedirlo al mittente dopo i mesi in prestito. Il croato è così tornato all’Atletico Madrid, dove comunque non rimarrà vista la totale mancanza di spazi.

Per il classe ’88, però, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi sono arrivate soprattutto offerte dalla Turchia con il derby accesissimo tra Besiktas e Fenerbahce. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, attualmente il futuro di Kalinic in stand-by e tutte le proposte sono state congelate. L’ex Fiorentina e Milan vuole prendersi del tempo e aspettare magari nuove opportunità. Come uno spiraglio, comunque complicatissimo, dalla stessa Roma che – sia in caso di permanenza di Dzeko che di arrivo di Milik o altri – cercherà comunque un vice della punta titolare.