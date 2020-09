Doppio colpo in ottica futura per la Juventus che ha reso noto in via ufficiale l’arrivo di Samuel Iling Jr e di Felix Nzouango Bikien

La Juventus lavora con grande attenzione anche sul futuro andando a rinforzare il settore giovanile. Doppio colpo per Paratici e soci con la società bianconera che questa mattina ha ufficializzato con un tweet gli arrivi dell’attaccante inglese Samuel Iling Jr e del difensore Felix Nzouango Bikien, entrambi per l’under 19. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Entrambi classe 2003, rappresentano due scommesse della dirigenza juventina che punta forte sulla linea verde.

