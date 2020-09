Calciomercato Inter, Skriniar resta e interessa un altro difensore

Skriniar potrebbe rimanere all’Inter, rientrando nel nuovo progetto Conte. A lasciare i nerazzurri potrebbe invece essere Godin. E si pensa a Kumbulla

L’Inter delle manovre in difesa fra arrivi e partenze. In entrata c’è Kumbulla, un obiettivo mai veramente tramontato ma solo accantonato in attesa di rivedere col tecnico le strategie in vista della nuova stagione.

E, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il difensore del Verona già saprebbe interpretare al meglio il ruolo in una difesa a tre, ecco perché farebbe proprio al caso di Conte al di là delle sue qualità tecniche. Il prezzo si aggira sui 30 milioni, non pochi. Ecco perché i nerazzurri potrebbero puntare tutto sul prestito con obbligo di riscatto magari, sicuramente aggiungendo una o più contropartite.

Si vedrà, insomma. Anche perché nel frattempo il nome del difensore in uscita è cambiato: non più Skriniar ma Godin, nonostante l’ottimo finale di stagione dell’uruguaiano. Il motivo? Questione di età, oltre che di adattabilità allo schema di gioco.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Raiola incontra il Torino per Izzo | Le ultime

Calciomercato, clamoroso Messi | Salta l’affare: Inter e Juve sognano