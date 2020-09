I terzini tengono banca in ottica calciomercato Roma. Santon vicino al Besiktas, Karsdorp verso la Premier, scambio in A per Florenzi

Tra quelli già in squadra e quelli di ritorno dai prestiti, la Roma si trova con una abbondanza di terzini destri in rosa. Al momento quello che sembra aver più possibilità di restare è Bruno Peres, non tanto perché il brasiliano goda della fiducia di Fonseca, quanto perché stentano ad arrivare offerte per l’ex torinista. Di ritorno dal Feyenoord, l’olandese Karsdorp è destinato a lasciare di nuovo la Capitale, possibilmente a titolo definitivo: secondo ‘Il Romanista’, potrebbe finire in Premier League al neopromosso Leeds. Per quanto riguarda Santon, invece, il giocatore avrebbe trovato l’accordo con il Besiktas: ora va trovata l’intesa tra i club. Infine Florenzi potrebbe restare, anche se l’esterno della Nazionale può essere il grimaldello per convincere la Fiorentina ad abbassare le pretese per Vlahovic.

