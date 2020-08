Calciomercato Udinese, colpo in arrivo: domani le visite mediche

L’Udinese si appresta ad annunciare l’arrivo di Thomas Ouwejan, accordo raggiunto con l’Az Alkmaar: domani le visite mediche.

Sono iniziate anche le manovre di mercato dell’Udinese: trattative ad oltranza con la Juventus per il riscatto di Mandragora e, ora, un colpo in entrata. Si avvicina sempre di più Thomas Ouwejan, terzino olandese classe ’96. Come riporta ‘Sky Sport’, l’accordo con l’AZ Alkmaar sembra ormai essere ormai totale: Ouwejan è atteso in Friuli nella giornata di domani per essere sottoposto alle visite mediche. Rinforzo in arrivo per Luca Gotti.

