Calciomercato Udinese, ESCLUSIVO: piace Guidotti del Lugano

Stefano Guidotti, centrocampista del Lugano, è finito nel mirino dell’Udinese di Luca Gotti in vista della prossima stagione: i dettagli

L’Udinese ha deciso di ripartire da Luca Gotti in panchina e adesso si può concentrare sul mercato, in entrata e in uscita. Per un Rodrigo de Paul destinato a partire, forte l’interesse del Leeds ma non solo, c’è un calciatore che potrebbe arrivare alla corte del club della famiglia Pozzo. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i bianconeri hanno messo nel mirino Stefano Guidotti. Il 21enne centrocampista svizzero è legato al Lugano da un contratto fino al 2022 e la sua valutazione è vicina a 1 milione di euro. Dopo aver ceduto Fofana al Lens, i friulani hanno bisogno di rinforzare il centrocampo e quello di Guidotti è un profilo che piace molto. Vi terremo aggiornati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Udinese, UFFICIALE la cessione di Fofana