La Roma guarda in casa Atletico Madrid per rafforzare la difesa. I giallorossi sarebbero in trattativa con i Colchoneros per Nehuen Perez

Un altro Perez per la Roma. Il club giallorosso vuole rinforzare la difesa, che dovrebbe perdere anche Fazio e Juan Jesus: i capitolini – secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ – sarebbero in trattativa con l’Atletico Madrid per Nehuén Pérez.

Si tratta di un centrale argentino classe 2000 che la Roma vorrebbe acquistare per rafforzare un reparto che adesso non ha nemmeno Smalling, tornato al Manchester United ma che i giallorossi vorrebbero riprendere.

Roma, da Santon a Florenzi e Karsdorp: scambi e cessioni