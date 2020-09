Calciomercato Milan, giallo Tonali: “Inter, non è finita!”

Calciomercato Milan, si tinge di giallo l’affare Tonali: l’Inter non sarebbe ancora tagliata fuori stando ad alcune indiscrezioni

Tiene banco il futuro di Sandro Tonali, uno dei talenti più fulgidi del calcio nostrano. Nel weekend, il Milan ha piazzato il sorpasso all’Inter per Tonali. I rossoneri hanno rilanciato convincendo il giocatore e approfittando dello stallo dei nerazzurri, che hanno avuto a lungo il pallino in mano soprattutto con il presidente del Brescia Massimo Cellino, ma non hanno chiuso l’affare. Conferme su Tonali verso il Milan sono state raccolte dalla nostra redazione anche sabato, ma secondo Stefano Donati giornalista di ‘Top Calcio 24′, la partita non sarebbe ancora chiusa. Ci sarebbero infatti l’accordo economico tra il Milan e il Brescia e quello tra il club rossonero e il giocatore, ma l’Inter non sarebbe ancora tagliata fuori.

Secondo il presidente bresciano Cellino, l’agente di Tonali, Giuseppe Bozzo, preferirebbe vederlo in nerazzurro, dunque potrebbe esserci un rilancio interista nelle prossime ore per provare a spuntarla nel derby di mercato. “Cellino è infastidito per la notizia di Tonali al Milan che, a suo dire, arriva dall’agente del giocatore e in questo momento non è ancora definita”, ha twittato Donati nella tarda serata di ieri. Ma, allo stato attuale, come ribadito da Calciomercato.it nei giorni scorsi, appare difficile ipotizzare un clamoroso contro sorpasso nerazzurro.

