Pirlo, neo-allenatore della Juventus, ha provato Bernardeschi in un nuovo ruolo in questi primi giorni di ritiro

Nella nuova Juventus di Pirlo potrebbe esserci spazio anche per la difesa a tre. Alcuni giocatori potrebbero ricoprire anche più ruoli, come ad esempio Federico Bernardeschi. Il mancino ex Fiorentina è nella lista dei cedibili della dirigenza bianconera, anche se per il momento non sono arrivate offerte concrete per il giocatore, valutato 30-35 milioni di euro dalla società della Continassa.

Juventus, Pirlo ‘trasforma’ Bernardeschi: nuovo ruolo

Anche l’inserimento in qualche trattativa per arrivare a dei colpi in entrata appare adesso complicato (lontano ad esempio un possibile approdo al Napoli nell’affare Milik), con il giocatore che in caso d’addio preferirebbe la pista estera alla permanenza in Serie A. Bernardeschi è un profilo che a Pirlo comunque non dispiace, con il neo-allenatore della Juve che in questi primi giorni di ritiro lo ha provato in diverse posizioni tra cui sulla fascia sinistra di centrocampo in un ipotetico 3-4-3. Ruolo ricoperto già alla Fiorentina dal classe ’94 con Paulo Sousa in panchina. Un soluzione da tenere in considerazione: se le cose dovesse funzionare e senza l’offerta giusta sul tavolo per la cessione, il numero 33 avrebbe delle concrete chance di restare a Torino e cercare di rilanciarsi dopo una stagione assai deludente.

