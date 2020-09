L’Inter è sempre più vicina al colpo Kolarov dalla Roma: la distanza è sempre più sottile tra le parti, il futuro è scritto e anche il ct della Serbia conferma

Aleksandar Kolarov si avvicina a grandi falcate alla maglia dell’Inter. Il difensore serbo sarà il rinforzo di esperienza, carisma, personalità e qualità per Antonio Conte nel reparto arretrato. Il classe ’85 arriverà dalla Roma, un colpo decisamente low cost pronto a garantire anche diverse gioie su calcio piazzato, visto che negli ultimi tre anni in giallorosso è stato secondo solo a Messi nei principali campionati europei per gol su punizione.

Calciomercato Inter, colpo in arrivo per Conte | Conferma ‘ufficiale’ per Kolarov

Le parti, Roma e Inter, sono sempre più vicine alla chiusura della trattativa che ormai sembra comunque definita e a un passo dall’esito positivo. A confermare tutto è stato anche il ct della Serbia, di cui Kolarov è anche capitano (anche se il dirigente della nazionale balcanica ha comunicato che il giocatore lascerà la sua selezione dopo l’Europeo): “Aleksandar sta passando da un grande club a uno ancora più grande – ha detto Tumbakovic in conferenza stampa -. Fosse per me giocherebbe ancora a lungo”. La distanza di un milione tra richiesta e offerta è destinata a essere colmata nel giro di pochi giorni, forse ore.