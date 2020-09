Calciomercato Cagliari, UFFICIALE: arrivato Marin

Come anticipato da Calciomercato.it, il Cagliari ha chiuso l’acquisto di Razvan Marin, centrocampista dell’Ajax

E’ sbarcato in Italia Razvan Marin, 24enne centrocampista che dall’Ajax passa al Cagliari. La conferma arriva dall’account Twitter del club sardo che ha ufficializzato il suo arrivo dando il benvenuto al calciatore. L’acquisto di Marin per circa 10 milioni di euro è stato anticipato da Calciomercato.it: il calciatore rumeno ha vestito anche la maglia dello Standard Liegi. Proprio dal club belga l’Ajax lo ha acquistato ma nell’unica stagione in Olanda non ha giocato molto, da qui la scelta di trasferirsi e l’approdo al Cagliari.